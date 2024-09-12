В Петербурге начнут тестировать посадку на поезда по биометрии в следующем году

«На сегодняшний день продолжается тестирование технологического решения для посадки на поезд. ЦБТ совместно с партнерами завершил этап лабораторных испытаний. В сентябре начинается тестирование оборудования «в полевых условиях» — на вокзалах и станциях», — пишет ТАСС с ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий (ЦБТ) (оператор Единой биометрической системы).

Разработчики надеются, что испытания должны завершить к концу текущего года. Хотя посадка на поезда по биометрии может стать альтернативным решением вместо предъявления билета или паспорта, но эта технология не заменит их полностью.

Ранее гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий рассказал, что начали проводить тестовые испытания оплаты проезда в наземном транспорте по биометрии. В приоритете запустить технологию на междугородних рейсах. Компания выбирает в первую очередь те регионы, где уже действует или реализуется проход в метро по биометрии. Речь идет о Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре. Кроме того, в 2025 году планируют запустить сервис в Петербурге и Новосибирске.

Напомним, для тестов оплаты проезда по биометрии в Смольном выбрали первые две станции метро. Проверят систему «оплаты лицом» будут на «Гостином дворе» и «Площади Восстания»: на станциях с высоким туристическим пассажиропотоком.