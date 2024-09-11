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Транспорт

У метро «Рыбацкое» построят новую перехватывающую парковку

Начальная цена строительства по контракту начинается от 114 млн руб. ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» ищет подрядчика для выполнения работ.

Alexander Gafarro / Shutterstock.com

Подрядчик по контракту должен построить перехватывающую парковку на улице Юннатов. Завершить работы нужно к декабрю 2024 года.

В 2023 году комитет по транспорту Петербурга заявлял о планах новой парковки возле метро «Рыбацкое». Общая площадь вместе со стоянкой на Фермском шоссе возле метро «Удельная» составит более 13 500 квадратных метров. Также город собирается создать две дополнительные стоянки у «Проспекта Большевиков» и «Пушкинской» на 2500 квадратных метров и 3900 квадратных метров соответственно.

Напомним, в Петербурге построят сеть крытых многоуровневых парковок. Комитет по транспорту Петербурга получил полномочия на капитальное строительство крытых многоуровневых городских автостоянок. Возводить паркинги будут «под ключ»: начиная с архитектурно-строительного проектирования, а также строительства и реконструкции автостоянок, заканчивая обеспечением функционирования вновь построенных объектов.

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