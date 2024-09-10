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Транспорт

Строительство нового участка метро оценили почти в 100 млрд рублей

Петербургские чиновники внесли в базовый проект адресной инвестиционной программы участок новой Красносельско-Калининской (коричневой) ветки метро. Он будет проходить от Обводного канала до Кирочной улицы.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Всего на строительство метро предусмотрено 35 млрд рублей в 2025 году. В 2026 и 2027 годах рассчитывают освоить 55 млрд и 80 млрд рублей соответственно. На работы на новом участке коричневой ветки метро оценивают в 101 млрд рублей. Начать проектировать объект должны в 2025 году, а завершить строительство в 2028 году.

В проектирование нового участка от «Каретной» до «Суворовской-1» в следующем году вложат 207 млн рублей. В 2026 на строительство пойдет 3,3 млрд рублей, 18 млрд рублей — в 2027 году, сообщает «Фонтанка».

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