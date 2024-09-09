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Транспорт

В Петербурге построят сеть крытых многоуровневых парковок

Комитет по транспорту Петербурга получил полномочия на капитальное строительство крытых многоуровневых городских автостоянок. Возводить паркинги будут «под ключ»: начиная с архитектурно-строительного проектирования, а также строительства и реконструкции автостоянок, заканчивая обеспечением функционирования вновь построенных объектов.

Alexander Gafarro / Shutterstock.com

«Сегодня в Петербурге вопрос увеличения парковочных мест и развития системы парковочного пространства достаточно актуален, особенно в отдаленных от центра города районах, где ведется активное жилое строительство. Обустройство многоуровневых городских стоянок — как раз наиболее эффективный способ создания необходимых условий для парковки автомобилистами своих транспортных средств на ограниченной территории, поэтому новые полномочия — крайне важные компетенции, которыми ранее ни один исполнительный орган государственной власти Петербурга не был наделен. Создание нами таких паркингов позволит существенно активизировать работу не только по повышению эффективности организации дорожного движения и развитию парковочного пространства в нашем городе, но и станет еще одним существенным шагом на пути развития всего транспортного комплекса Северной столицы», —отметил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Строить парковки будут параллельно с обустройством некапитальных городских и перехватывающих автостоянок. Возводить паркинги будут «под ключ»: начиная с архитектурно-строительного проектирования, а также строительства и реконструкции автостоянок, заканчивая обеспечением функционирования вновь построенных объектов.

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