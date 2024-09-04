Исследование: петербуржцы довольны городским транспортом больше, чем москвичи

Как сказано в исследовании консалтинговой компании Arthur Consulting и кафедры государственного и муниципального управления ВШМ СПбГУ, в Петербурге люди больше довольны уровнем пассажирского обслуживания, чем в Москве и Подмосковье. Успехи города связывают с запуском нескольких успешных проектов, в числе которых первая в России транспортная концессия «Чижик», ускорение трамвайных маршрутов, сохранение и развитие троллейбусной сети, ставка на электробусы и новая модель транспортного обслуживания.

Однако эти улучшения затрагивают центр города, а вот районы массовой жилой застройки на границе города остаются неохваченными в полной мере транспортной доступностью. Также сказываются небольшое количество транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и неоптимальное проектирование существующих ТПУ, пишет «Деловой Петербург».

«Ситуация неравномерная: в новых районах массовой жилой застройки на границе Санкт-Петербурга удовлетворенность всеми показателями в среднем ниже на четверть. Люди обращают особое внимание на долгое время ожидания и переполненность транспорта в часы пик в этих районах. В некоторых районах из-за проблем в координации между транспортными ведомствами города и области социальный общественный транспорт либо отсутствует как категория (Мурино), либо чрезвычайно ограничен (Кудрово). В этих местах большим спросом пользуются кикшеринговые сервисы, которые становятся транспортом "последней мили"», — говорит ассистент кафедры государственного и муниципального управления ВШМ СПбГУ Егор Старшов.

Как отметил партнер Arthur Consulting Владимир Боруцктй, в зависимости от стратегических целей, которые для себя определит Петербург, есть три возможных сценария дальнейшего развития транспортной сферы. Первый — приоритет в расширении линий метрополитена и появлением новых станций подземки. Второй — приоритет развития наземного рельсового транспорта. Третий (и самый бюджетный сценарий) — приоритет развития скоростных электробусов и троллейбусов с автономным ходом с движением по выделенным линиям.