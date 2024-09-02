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Транспорт

В Петербурге заработал сборочный цех ретротрамваев «Достоевский»

Его запустили на Октябрьском электровагоноремонтном заводе (ОЭВРЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»). Там будут собирать трехсекционные двухкабинные низкопольные трамваи в ретро-стиле «Достоевский», который разрабатывал АО «Уралтранмаш» специально для Петербурга.

Комитет по транспорту Петербурга

Трамвай «Достоевский» — это первый в России низкопольный трамвай, который может вписываться в повороты с маленьким радиусом (14 метров). В вагоне разместили 49 сидений и одно дополнительное место для кондуктора. Максимальная вместимость — 226 человек.

«Обновление подвижного состава является частью нашей комплексной программы по развитию всего электрического транспорта Петербурга. В город уже прибыли и вышли на линию 9 трамваев. Только в этом году будет поставлено более 40 трамваев в ретро-стиле «Достоевский», ими будет полностью укомплектован Трамвайный парк №3, обслуживающий центральные маршруты города», — отметил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

В вагонах интегрирована система активной безопасности, которая может самостоятельно осуществлять торможение, а также система контроля за состоянием водителя. В трамваях также устанавливают интерактивное окно-экран, «Белые ночи» с навигационной и туристической информацией.

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