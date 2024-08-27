В Петербурге появятся две зарядные станции для электросудов

Как рассказала директор СПбГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская изданию «Ведомости Северо-Запад», в Петербурге ввели только одну зарядную станцию для судов с электродвигателями. Она расположена на причале «Мытнинская набережная» у Петропавловской крепости мощностью 150 кВт. Такой же мощностью будут и будущие станции на «Речном вокзале» и причале «Южная дорога».

На «Речном вокзале» уже закончили проводить монтажно-строительные работы. Станция заработает там уже в мае следующего года. А на причале «Южная дорога» в следующем году только начнут подобные работы. Ввести ее планируют в сентябре 2025 года.

В планах у городских властей начать проектировать зарядную станцию мощностью 450 кВт на городском причале «Арсенальная набережная» у Финляндского вокзала.

«Мы уже получили технические условия и согласовали эту возможность с КГИОП. Надеемся, в этом году оплатить техническое присоединение, а в следующем году начнем проектирование», —отметила Бахмутская.

Объем затрат на техническое присоединение станции составит порядка 33 млн рублей. Власти заинтересованы, чтобы судоходные компании использовали экологичные виды топлива. «Мы делаем зарядные станции чуть раньше, чем компании-судовладельцы приобретают электросуда», — добавила она.

В Петербурге суда на электрической тяге пока не эксплуатируются. Одна из причин —недостаток действующей зарядной инфраструктуры за исключением одной станции у Петропавловской крепости.