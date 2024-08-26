Два городских причала заработают в Петербурге в ближайшие два года

В Петербурге до 2026 года запустят два городских причала, таким образом, их станет 21. Как рассказала изданию «Ведомости Северо-Запад» директор «Агентства внешнего транспорта» Александра Бахмутская, до конца августа 2024 года откроют новый причал у «Музея Фаберже» на Набережной реки Фонтанки.

«Сейчас осуществляются финальные работы. Планируется до конца августа начать швартовки», — уточнила она.

В навигацию 2025 года заработает еще один городской причал — «Летняя пристань» в Кронштадте. Его передали «Агентству внешнего транспорта» в текущем году. Ранее его закрывали на ремонт, и он не эксплуатировался. Стоимость обустройства стоянки и ремонт причала «Летняя пристань» оценивают в 26,7 млн рублей.

«В будущую навигацию причал начнет функционировать как городской – для швартовки пассажирских судов. При этом он будет также включать специализированную стоянку для изъятых и задержанных маломерных судов. Поскольку судоходство в Кронштадте развивается, буксировать задержанные суда в Петербург на единственную специализированную стоянку (на Приморском проспекте) крайне нерентабельно и занимает много времени», — пояснила она.