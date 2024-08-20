На строительство развязки у Большого Смоленского моста потратят более 6 млрд рублей

Подрядчика работ должны определить 10 сентября 2024 года, а строительство завершить до 7 сентября 2029 года.

Как следует из конкурсной документации, речь идет о строительстве путепровода через Дальневосточный проспект и транспортной развязки, которая протянется от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта и станет частью Большого Смоленского моста.

Напомним, стоимость проекта Большого Смоленского моста через Неву значительно выросла. Смольный изменил адресную инвестиционную программу (АИП) 2024-2026 годов. И предварительная стоимость строительства переправы увеличилась на 13 млрд рублей. Эти средства перераспределят внутри АИП на три года (до 2026 года).

Ранее называли стоимость полной реализации проекта Большого Смоленского моста. Ее оценивали в 50 млрд рублей. Переправу через Неву в Петербурге, которую начали строить в створах улицы Коллонтай и Большого Смоленского проспекта, собираются ввести к 2032 году. Основная фаза строительства придется на 2024 год. Точную сумму работ определят, когда проект пройдет все необходимые экспертизы.

Строительство началось в конце прошлого года, когда был установлен закладной камень. При этом стоимость проекта увеличилась на 13 миллиардов рублей. Переправу через Неву в Петербурге, которую начали строить в створах улицы Коллонтай и Большого Смоленского проспекта, собираются ввести к 2032 году. Основная фаза строительства придется на 2024 год.