4 шага, с помощью которых можно было предотвратить коллапс в петербургском метро из-за закрытия «Спасской» и «Достоевской»

Тысячи людей, толпящихся в вестибюлях, переходах между станциями и на эскалаторах, давка и крики людей друг на друга. Таким предстал петербургский метрополитен в пятницу, 16 августа, в день закрытия станций «Спасская» и «Достоевская».

Хотя о временной приостановке работы станций в связи с подготовкой к открытию «Горного института» сообщили заранее, это не предотвратило коллапс. Все пассажиры с оранжевой ветки метро, которые хотели пересесть на другие линии, вынуждены были делать это на «Площади Александра Невского».

В результате утром в пятницу на станции образовалась жуткая давка — ситуация стала настолько угрожающей, что администрация метрополитена вынуждена была на время закрыть на вход еще две станции — «Ладожскую» и «Проспект Большевиков», чтобы хоть немного сократить поток, приезжающих с юго-востока города (хотя изначально этого в планах не было). Кроме того, был на время ограничен переход между станциями «Площадь Александра Невского»-1 и «Площади Александра Невского»-2 (она осуществлялась только в одну сторону, если пассажирам необходимо было сделать обратную пересадку, им приходилось выходить на улицу).

Вечером в пятницу ситуация повторилась — на единственной пересадочной станции скопилась огромная толпа, люди вынуждены были забираться на перегородки между лентами эскалатора — эти кадры облетели региональные и федеральные медиа. Впрочем, полагают собеседники редакции, подобных проблем можно было избежать, если бы было предпринято несколько шагов.