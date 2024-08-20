4 шага, с помощью которых можно было предотвратить коллапс в петербургском метро из-за закрытия «Спасской» и «Достоевской»

В минувшие выходные петербургский метрополитен стал одним из главных поставщиков вирусных видео в стране. Закрытие сразу двух пересадочных станций: «Спасской» (на три дня) и «Достоевской» (на один день) привело к транспортному коллапсу, который обсуждали как петербургские, так и различные федеральные медиа. Почему строительные работы, связанные со вводом в эксплуатацию метро «Горный институт» привели к таким последствиям? Как этого можно было избежать? Отвечают транспортные проектировщики Алексей Смирнов и Георгий Фролов.
Тысячи людей, толпящихся в вестибюлях, переходах между станциями и на эскалаторах, давка и крики людей друг на друга. Таким предстал петербургский метрополитен в пятницу, 16 августа, в день закрытия станций «Спасская» и «Достоевская».
Хотя о временной приостановке работы станций в связи с подготовкой к открытию «Горного института» сообщили заранее, это не предотвратило коллапс. Все пассажиры с оранжевой ветки метро, которые хотели пересесть на другие линии, вынуждены были делать это на «Площади Александра Невского».
В результате утром в пятницу на станции образовалась жуткая давка — ситуация стала настолько угрожающей, что администрация метрополитена вынуждена была на время закрыть на вход еще две станции — «Ладожскую» и «Проспект Большевиков», чтобы хоть немного сократить поток, приезжающих с юго-востока города (хотя изначально этого в планах не было). Кроме того, был на время ограничен переход между станциями «Площадь Александра Невского»-1 и «Площади Александра Невского»-2 (она осуществлялась только в одну сторону, если пассажирам необходимо было сделать обратную пересадку, им приходилось выходить на улицу).
Вечером в пятницу ситуация повторилась — на единственной пересадочной станции скопилась огромная толпа, люди вынуждены были забираться на перегородки между лентами эскалатора — эти кадры облетели региональные и федеральные медиа. Впрочем, полагают собеседники редакции, подобных проблем можно было избежать, если бы было предпринято несколько шагов.
Шаг 1: Расчет нагрузки на «Площадь Александра Невского»
Георгий Фролов, руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»: Тот факт, что «Площадь Александра Невского» захлебнулась на самом деле говорит о том, что расчеты пассажиропотоков на период закрытия либо не производились, либо делались на основании некорректных данных. Пропускные способности эскалаторов, подходных коридоров, вместимость поездов – это все хорошо известные данные, на основании которых достаточно просто понять, «вывезет» станция повышенную нагрузку или нет.
Даже без сложного моделирования оценить спрос на переполненную пересадку между 3-й и 4-й линиями можно было по суммарным данным о входах и выходах пассажиров на участке «Улица Дыбенко» - «Новочеркасская», для которых поездка через «Площадь Александра Невского» становилась единственной альтернативой.
Без цифр дать какие-либо рекомендации по организации работы пересадки сложно, однако в течение дня 16 августа метрополитен сам пришел к тому, чтобы отправлять пассажиров на пересадку через поверхность. По моему мнению, такую схему с односторонним движением эскалаторов надо было реализовывать изначально. Она бы растягивала потоки, более эффективно бы использовала пропускную способность эскалаторов и исключала бы встречное движение потоков, а кого-то бы и автоматически перенаправляла на наземный транспорт.
Шаг-2 Закрытие станций не в пятницу, а в субботу
Алексей Смирнов, директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения»: Закрытие станции в пятницу было плохой идеей, так как люди ехали на работу и вынуждены были резко менять свои маршруты, что привело к столпотворению, хаосу и давке. Лучше было начать работы в субботу, чтобы люди за выходные смогли продумать альтернативные маршруты до работы или других нужных мест.
Георгий Фролов
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»:
При крайних закрытиях метро в Петербурге как будто удалось перенять удачную московскую практику закрытия метро с субботы или другого первого выходного дня. Именно так закрывали и «Ладожскую», и «Фрунзенскую», и «Удельную». На четвертой линии тренд сломался и это внесло свою лепту в масштаб проблемы.
Даже самое масштабное информирование не охватывает всех пользователей, а многие попросту забывают о закрытии, даже если везде все увидели. Но в субботу утром «не знавших» и «забывших» кратно меньше и им легче разъехаться на такси или наземном транспорте. Что не менее важно, за два выходных дня другие горожане узнают о закрытии от «попавших в беду» коллег или из новостей. «Чужой опыт» заметно улучшает охват информирования за выходные, а дополнительные двое суток дают возможность лучше подготовиться службам метро к первому буднему дню, увидев какие-то проблемы на меньших пассажиропотоках.
Шаг 3: Более понятные ограничения
Георгий Фролов, руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»: Для пятницы и выходных метрополитен предложил две разные схемы движения – до «Лиговского проспекта» и до «Садовой». При этом большинство поездов все равно оборачивалось на «Площади Александра Невского».
Если для специалистов, знающих схему путевого развития Петербургского метро и основы организации движения на железных дорогах, такая схема и понятна, то для информирования пассажиров, понимания ими и тем более запоминания такая схема совсем не простая.
Пытаясь максимально сохранить сервис метрополитен только запутал пассажиров, что очевидно не добавило порядка в самый сложный первый день закрытия, когда часть пассажиров просто не понимала, что происходит, часть честно пыталась доехать до «Садовой», не увидев, что это схема на субботу, а часть не понимала, почему ее высаживают на «Александра Невского», если поезда должны ходить до «Лиговского».
Георгий Фролов
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»:
Запустив часть поездов до «Лиговского проспекта» в будний день метрополитен усложнил схему движения по линии. Если в обычных условиях движения от конечной до конечной график нагоняется в условно «замкнутой системе», то при маршрутном движении появляется задача стыковки разных маршрутов — на «работу с несколькими переменными» уходит больше времени.В условиях значительного пассажиропотока это вызывает цепную реакцию. Малейший сбой движения приводит к увеличению интервала, увеличение интервала приводит к задержке отправления следующего поезда, так как в него пытаются влезть все накопившиеся желающие и так далее. Наиболее понятным, конечно, было бы просто закрыть линию по «Площади Александра Невского», что сделало бы схему движения максимально простой в управлении, да и в объяснении горожанам.
Шаг 4: Запуск компенсационных маршрутов
Алексей Смирнов, директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения»: Наконец, сделав все необходимые расчеты нагрузки на работающие станции необходимо было запустить компенсационные маршруты, дублирующие закрытые участки метро, а также усилить существующие маршруты, увеличив частоту движения автобусов, трамваев и троллейбусов. Это помогло бы распределить пассажиропоток и избежать коллапса.
Да, это было необходимо даже при таком коротком закрытии, которое продлилось всего три дня.
Георгий Фролов
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения»:
Говоря в целом о том, почему закрытия каждый раз проходят так сложно, нельзя не отметить тот факт, что метрополитен в Петербурге действительно является безальтернативным магистральным транспортом. Особенно на направлении, которое обслуживает 4-я линия.
Кое-какая альтернатива была только на направлении из Красногвардейского района в сторону Невского проспекта, в этом коридоре даже есть выделенные полосы вдоль Заневского проспекта, однако перенаправлять на наземный транспорт Правый берег (для разгрузки 4-й линии) или Левый берег (для разгрузки 3-й) было бессмысленно, так как таких связей, кроме единичных маршрутов, едущих в общем потоке транспорта, попросту нет.
Развитие каркаса выделенных полос способно решить эту проблему, создавая альтернативы как при закрытиях, так и разгружая метро в обычное время. Полезен здесь был бы и трамвай, который, кстати, в своей «исторической версии» мог бы выручить пассажиров 4-й линии, т.к. следовал с моста Александра Невского через 2-ю Советскую улицу как раз на Лиговский проспект.
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