18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

В Петербурге перенесли сроки сдачи нескольких новых станций метро

Так, станции «Казаковская» и «Путиловская» введут в эксплуатацию не в 2024 году, как обещали ранее, а в 2025 году. И до конца года запустят только одну станцию — «Горный институт».

Urri / Shutterstock.com

Такую информацию обнаружили в предвыборной программе регионального отделения партии «Единая Россия» на выборах губернатора Петербурга, кандидатом от которой выступает Александр Беглов.

До 2030 года откроются 10 новый станций по следующему графику: «Горный институт» в 2024 году, «Казаковская» и «Путиловская» в 2025 году,  «Богатырская», «Каменка» и выход станции «Театральная» в 2029 году и в 2030 году — «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

В комитете по строительству подтвердили, что первые две станции Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро откроют в 2025 году. При этом по срокам монтажных работ строители должны уложиться к концу 2024 года.

«Специалисты уже ведут самый сложный этап строительства коричневой линии — сооружение и устройство пересадочного узла со станции «Путиловская» на станцию Кировско-Выборгской линии «Кировский завод». Открытие станций с полным комплексом пусконаладочных работ всех систем безопасности и пересадочным узлом планируется до конца 2025 года», — добавили в пресс-службе для «Фонтанки».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: