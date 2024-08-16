В Петербурге перенесли сроки сдачи нескольких новых станций метро

Такую информацию обнаружили в предвыборной программе регионального отделения партии «Единая Россия» на выборах губернатора Петербурга, кандидатом от которой выступает Александр Беглов.

До 2030 года откроются 10 новый станций по следующему графику: «Горный институт» в 2024 году, «Казаковская» и «Путиловская» в 2025 году, «Богатырская», «Каменка» и выход станции «Театральная» в 2029 году и в 2030 году — «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».

В комитете по строительству подтвердили, что первые две станции Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро откроют в 2025 году. При этом по срокам монтажных работ строители должны уложиться к концу 2024 года.

«Специалисты уже ведут самый сложный этап строительства коричневой линии — сооружение и устройство пересадочного узла со станции «Путиловская» на станцию Кировско-Выборгской линии «Кировский завод». Открытие станций с полным комплексом пусконаладочных работ всех систем безопасности и пересадочным узлом планируется до конца 2025 года», — добавили в пресс-службе для «Фонтанки».