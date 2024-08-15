В Ленобласти построят новую дорогу в Карелию

Уже сейчас начали проектирование трассы, которая соединит Ленобласть и Республику Карелия. Дорогу проложат от поселка Токари Подпорожского района до деревни Ревсельги, а завершить работы должны до ноября 2025 года.
«Глобальный план — альтернатива мосту в Лодейном Поле и сокращение времени в пути [до Карелии]. Плюс развитие потенциала нового моста через Свирь в Подпорожье: с момента запуска в октябре он колоссально облегчил жизнь людям и бизнесу Подпорожского района», — отметили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству.
Проектно-изыскательными работами занимается АО «Авто-Дорсервис», стоимость строительства оценивается 15,6 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Дирекция дорожного строительства Ленобласти». Протяженность новой трассы составит 6 км, сообщает «КоммерсантЪ». Сейчас добраться из Ленобласти в Карелию можно только через мост в Лодейном поле по Мурманскому шоссе и по трассе «Сортавала» А-121.
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