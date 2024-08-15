В Ленобласти построят новую дорогу в Карелию

«Глобальный план — альтернатива мосту в Лодейном Поле и сокращение времени в пути [до Карелии]. Плюс развитие потенциала нового моста через Свирь в Подпорожье: с момента запуска в октябре он колоссально облегчил жизнь людям и бизнесу Подпорожского района», — отметили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству.

Проектно-изыскательными работами занимается АО «Авто-Дорсервис», стоимость строительства оценивается 15,6 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Дирекция дорожного строительства Ленобласти». Протяженность новой трассы составит 6 км, сообщает «КоммерсантЪ». Сейчас добраться из Ленобласти в Карелию можно только через мост в Лодейном поле по Мурманскому шоссе и по трассе «Сортавала» А-121.