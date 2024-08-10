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Транспорт

Посмотрите, как сейчас выглядит вестибюль будущей станции метро «Горный институт»

Там сейчас завершаются внутренние работы. Внутреннее оформление зала посвящено теме геологии и добывающей промышленности, а также связанным с ними мотивам.

фото: t.me/podzemnik_spb
фото: t.me/podzemnik_spb
фото: t.me/podzemnik_spb

Телеграм-канал «Подземник» отмечает, что потолочные зоны уже освобождены от защитной плёнки, а постоянное карнизное освещение начинают подключать. «Идет монтаж скамеек в простенках между пассажирскими проходами, а также монтаж навигационных табличек», — пишет канал.

Так, на одном из панно будут изображены горы, на другом — работа добывающего предприятия. На третьем панно можно рассмотреть элементы наскальной живописи. Также среди изображений — набережная Невы у входа в Горный институт. Все элементы выполнены в черно-белой гамме.

Напомним, что метро «Достоевская» и «Спасская» перестанут работать на несколько дней. На три дня (с 16 по 18 августа) изменят график движения поездов на Линии 4 («оранжевой»).

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