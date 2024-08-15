Метро «Достоевская» и «Спасская» перестанет работать на несколько дней

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, 16 августа станции «Достоевская» и «Спасская» закроют для входа, выхода и пересадки. Пассажиров попросят пользоваться «Владимирской», «Сенной площадью», «Садовой». Поезда по оранжевой ветке будут ходить от станции «Улица Дыбенко» до станции «Лиговский проспект». Для пересадки можно пользоваться «Площадь Александра Невского 1» — «Площадь Александра Невского 2». Также изменятся интервалы движения:

на участке «Улица Дыбенко» — «Площадь Александра Невского 2»: 2,5 — 5 мин.;

на участке «Площадь Александра Невского 2» — «Лиговский проспект»: 8 — 10 мин.

А с 17 по 18 августа закроют только одну «Спасскую» для входа, выхода и пересадки. Пассажирам предлагают пользоваться станциями «Сенная площадь», «Садовая». Кроме того, движение поездов по «оранжевой» ветке будет идти от станции «Улица Дыбенко» до станции «Достоевская» и далее до станции «Садовая» Линии 5. Интервал движения:

на участке «Улица Дыбенко» — «Площадь Александра Невского 2»: 4 — 5 мин.;

на участке «Площадь Александра Невского 2» — «Садовая»: 8 — 10 мин.

От станции «Садовая» поезда следуют в направлении станции «Шушары» (по «фиолетовой» ветке) и станции «Улица Дыбенко» (по «оранжевой» ветке). Информировать о направлении движения поездов будут по громкой связи.