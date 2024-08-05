Смольный потратит 1 млрд на реконструкцию дороги Ленинского проспекта

Конкурс на реконструкцию Ленинского проспекта объявило СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млрд рублей. Итоги конкурса подведут 27 августа. Сами работы необходимо выполнить до 1 ноября 2025 года. На участке нужно сделать боковые проезды вдоль четной стороны Ленинского проспекта и предусмотреть место для парковки на 500 автомобилей, пишет «Деловой Петербург».

«Территория вдоль северной части Ленинского проспекта обустроена новыми жилыми кварталами, социальными и коммерческими объектами. Поэтому запланированный проезд откроет местным жителям доступ к магистрали», — сообщала пресс-служба правительства Петербурга в 2022 году.

На Ленинский проспекте, на участке будущей реконструкции, находятся несколько жилых комплексов. Их возвели более 10 лет назад, и перед ними расположены стихийные парковки. Смольный еще в 2022 году утвердил проект планировки территории для строительства бокового проезда. В планах было завершить работы к 2025 году.