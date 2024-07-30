К метро «Театральная» начнут прокладывать вертикальную шахту

КГИОП опубликовал акт государственной историко-культурной экспертизы по сохранению здания консерватории на Театральной площади и памятника Римскому-Корсакову. Его подписали для «проходки вертикальной инженерной коммуникации метрополитена» для станции метро «Театральная».

«Проектом предусмотрены работы по бурению скважин ОВУ-610 и СУ-625. Участок проектируемых работ расположен между объектами культурного наследия федерального значения — «Консерватория» и «Памятник композитору Римскому-Корсакову Н. А.». На обозначенном участке планируется выполнить технологическую скважину метрополитена, функциональным предназначением которой является размещение внутри нее инженерных коммуникаций», — говорится в документации, пишет «Фонтанка».

Глубина скважины составит 54,5 метра. Здание консерватории находится на расстоянии 11,3 м от места бурения скважины, памятник — около 13 метров, «объекты находятся в границах предварительно назначенной зоны влияния — 30 м».

По данным экспертов, что используемые технологии позволят не опасаться динамических воздействий, а «для контроля случайных воздействий при отклонениях от стандартной технологии производства работ предусмотрено проведение геотехнического мониторинга». Они показали, что раскрытия трещин по установленным трещиномерам не произошло, как и увеличения старых, опасных динамических воздействий.