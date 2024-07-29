На улицах Петербурга появятся беспилотные трамваи. Первое время внутри них будут водители

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. В частности, планируют использовать беспилотные трамваи в городе, проводить регулярное техническое обслуживание, вести диагностику в режиме реального времени. Также собираются разрабатывать меры для обеспечения безопасности движения и подготавливать водителей-испытателей и операторов.

На первом этапе тестирования на маршрут будут в обязательном порядке выходить водитель-испытатель. Срок действия указанного режима составляет три года. За это время общий пробег беспилотных трамваев должен составить не менее 3000 км или 150 часов эксплуатации.

«Ключевое условие, которое мы ставим перед участниками, — это безопасность проведения эксперимента», — отметил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

На более поздних этапах эксперимента трамвай будет перевозить пассажиров автономно, а мониторить его движение будет оператор.