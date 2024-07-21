Посмотрите, как изменится «Фрунзенская» после реконструкции

Изображения, на которых можно увидеть внешний облик и интерьеры станции, опубликовал 78.ru. На них в том числе можно увидеть семиэтажное здание, которое построят вместо недавно снесенного вестибюля. Как сообщает издание, проект уже утвержден, специалисты начали забивать шпунты для создания ограждения, завершаются работы по обустройству строительного городка.

Помимо касс и аппаратов для пополнения проездных билетов там расположится Open space с современными компьютерами и Единый диспетчерский центр метрополитена. Власти считают, что реконструкция станции метро «Фрунзенская» оправдана. Обновленное здание гармонично впишется в облик города.

На этой неделе мы показывали последние кадры старого вестибюля. Напомним, что КГИОП не стал включать вестибюль станции «Фрунзенская» в список памятников культуры. В ведомстве сослались на то, что у объекта отсутствует историко-культурная ценность.