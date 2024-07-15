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Транспорт

Здание Ленинградского вокзала в Москве уйдет на реконструкцию с августа

Пассажирское здание Ленинградского вокзала закроют для обновления, а также для интеграции в систему городского транспорта. Это произойдет уже с 11 августа. При этом поезда дальнего следования, «Ласточки» и «Сапсаны» продолжат прибывать и отправляться отсюда по расписанию, но путь к ним изменится. Кассами и залами ожидания можно будет воспользоваться на Ярославском и Казанском вокзалах.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Как рассказали в столичном Дептрансе, вокзал будет функционировать: пригородные и поезда дальнего следования продолжат прибывать и отправляться с вокзала по расписанию. Но кассы и залы ожидания будут доступны на Ярославском и Казанском вокзалах. Дептранс установит навигацию, которая укажет, как пройти к поездам.

Проект развития вокзала разрабатывают Департамент транспорта совместно с РЖД. Интеграцией в систему городского транспорта займется Московский метрополитен. Однако за какой срок должны завершить все работы, пока не уточняют.

«"Площадь трех вокзалов " — крупнейший транспортный узел столицы. Здесь пересекаются два диаметра, две линии метро, наземный городской транспорт, поезда дальнего следования. В рамках продолжения развития транспортного узла планируется интеграция Ленинградского вокзала в систему московского транспорта. Этим займется Московский метрополитен — крупнейший перевозчик города», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Здание Ленинградского вокзала возвели в 1844–1851 годах по проекту Константина Тона. Ленинградский вокзал — «брат-близнец» Московского вокзала в Петербурге. Архитектура зданий очень похожа, но есть некоторые особенности и отличие в деталях.

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