Здание Ленинградского вокзала в Москве уйдет на реконструкцию с августа

Проект развития вокзала разрабатывают Департамент транспорта совместно с РЖД. Интеграцией в систему городского транспорта займется Московский метрополитен. Однако за какой срок должны завершить все работы, пока не уточняют.

«"Площадь трех вокзалов " — крупнейший транспортный узел столицы. Здесь пересекаются два диаметра, две линии метро, наземный городской транспорт, поезда дальнего следования. В рамках продолжения развития транспортного узла планируется интеграция Ленинградского вокзала в систему московского транспорта. Этим займется Московский метрополитен — крупнейший перевозчик города», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Здание Ленинградского вокзала возвели в 1844–1851 годах по проекту Константина Тона. Ленинградский вокзал — «брат-близнец» Московского вокзала в Петербурге. Архитектура зданий очень похожа, но есть некоторые особенности и отличие в деталях.