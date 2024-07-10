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Транспорт

Для водителей самокатов хотят ввести крупные штрафы

Законопроект о штрафах для водителей электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) приняли в Госдуме в первом чтении. Штрафы хотят взимать за пьяную и слишком быструю езду.

Kalabi Yau / Shutterstock.com

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) хотят добавить статью, в которой прописывались штрафы от 20 тысяч до 30 тысяч рублей за управление СИМ в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования. Для велосипедистов штраф за езду в нетрезвом виде грозит штраф от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, говорится на сайте Госдумы.

За нарушение установленного скоростного режима СИМ или велосипеда хотят штрафовать от 500 до 5 тысяч рублей, в зависимости от степени превышения. А за передвижение по проезжей части дороги на самокате или велосипеде — штраф в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.

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