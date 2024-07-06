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Транспорт

Автовокзал на севере Петербурга откроют к 2031 году

Он появится на пустыре за ТЦ «Парнас–сити» в Парголово. На этот проект выделят 85 млн рублей бюджетных инвестиций. В 2028 году, согласно документу, начнутся проектно–изыскательские работы. На них потратят 7,46 млн рублей.

AstroStar/shutterstock

Из документов следует, что автовокзал планируют разместить в поселке Парголово, на участке на пересечении проспекта Энгельса с 3-м Верхним переулком. Идея построить объект на этом месте появилась еще в нулевые. Он был включен в генеральный план Санкт–Петербурга редакции конца 2005 года. В 2008 году ООО «Сидней», на тот момент входившее в девелоперский холдинг STEP, получило участок 8 га на Парнасе под строительство делового комплекса с офисными зданиями, гостиницей, конгресс–центром и 100–метровой башней. При этом Смольный выделил землю с условием возведения автовокзала как «социального обременения».

В 2018 году собирались ввести в строй и автовокзал, но сначала срок отодвинулся на 2020 год, а потом и вовсе на неопределённое время. К тому же за этот период изначальная концепция автовокзала с перроном на 20 автобусов, зданием вместимостью 2 тыс. человек и перехватывающей парковкой на 1 тыс. машино–мест ужалась до павильона ожидания с кассами и отдельно стоящего платного паркинга.

Ранее мы рассказывали о том, что возле метро «Купчино» построят автовокзал. 

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