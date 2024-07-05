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Транспорт

В Петербурге запускают новый водный маршрут от «Лахта Центра» до Васильевского острова

Компания «Газпром СПГ Технологии» открыла новый причал у МФК «Лахта центр». Здесь будет швартоваться первое в России судно с двигателями на сжиженном природном газе. В день будет проходить по три рейса.

gumbao / Shutterstock.com

Речной причал находится на Открытой набережной, 1, у МФК «Лахта Центр». А конечная точка маршрута находится у Румянцевского спуска на Университетской набережной. Новый маршрут позволит связать район Лахты с центром города новым водным туристическим маршрутом, пишет «КоммерсантЪ».

Исключительное право на швартовку у понтона получил двухпалубный теплоход «Чайка» (принадлежит ООО «Газпром СНГ Технологии»). Это единственное в стране судно с двигателем, работающим на сжиженном природном газе (СПГ). В компании добавили, что давать доступ к причалу судам на дизельном топливе не планируют.

«В дальнейшем причал планируется использовать для запуска новых маршрутов, такие варианты прорабатываются, но в краткосрочной перспективе изменения в действующее направление вноситься не будут», — уточнили в пресс-службе ООО «Газпром СПГ Технологии».

Теплоход будет совершать до трех рейсов в сутки. Билет для взрослого будет стоить около 1700 рублей, около 1100 рублей — для детей. Максимальная загрузка судна — 150 человек.

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