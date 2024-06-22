Средний чек одной поездки на самокате в Петербурге оказался в 1,7 раза выше, чем в Москве

Средняя стоимость одного платежа за прокат электросамоката весной 2024 года составила 133 рубля. При этом в 2023 году средний чек был на уровне 109 рублей. К таким выводам пришли эксперты банка «Русский стандарт». Они проанализировали данные эквайринговой сети по всем платежам за услуги аренды электросамокатов, пишет ТАСС.

«Парки для аренды электросамокатов неуклонно растут. Двумя лидерами по числу таких платежей традиционно стали два крупнейших мегаполиса — Москва и Санкт-Петербург. Здесь этот вид транспорта завоевал титул удобного и быстрого способа добраться на работу, минуя дорожные пробки», — отметили эксперты.

Эксперты при этом отмечают, что количество платежей в Москве больше, чем в Петербурге. Однако средний чек поездки Петербурге этой весной оказался заметно выше, чем в Москве (207 рублей против 119 рублей соответственно). Таким образом, петербуржцы тратят за одну поездку в среднем в 1,7 раза больше денег, чем москвичи.