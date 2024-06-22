В РЖД ввели новые правила по перевозке животных после инцидента с котом Твиксом

Как пишет РИА Новости со ссылкой на РЖД, пассажирам нужно выбирать вагоны, в которых разрешено провозить животных: кассир расскажет, какие места для этого предназначены, а на сайте придется искать специальный значок в виде лапки животного и покупать для питомца отдельный билет.

На сайте РЖД есть перечень животных, которые разрешено провозить в вагонах (их около 40 видов). Например, кота, кролика или енота везти в пассажирском вагоне можно, лошадь — нет. Также при покупке билетов при оформлении можно указать вид питомца, описание и кличку, чтобы проводник вагона знал, какое животное едет в его поезде. Выпускать в вагоне питомца из сумки запрещено. Теперь прописали, что потерявшихся животных из поезда не высадят, а если не найдут хозяина, то передадут работникам вокзала.

«Услуга по перевозке животных — одна из наиболее востребованных у наших пассажиров. Мелкие животные перевозятся в специальных переносках, сумках, корзинах, клетках или контейнерах, которые размещаются на местах для ручной клади. На одном месте допускается перевозка не более двух мелких домашних животных, собак, кошек или не более двух птиц на один оформленный проездной документ. Выпускать из переноски домашнего питомца в вагоне запрещено», — рассказали в пресс-службе РЖД.

Новые правила ввели после инцидента с котом Твиксом, которого в январе проводница высадила с поезда Екатеринбург — Петербург. Женщина приняла четвероного за уличного и выкинула из вагона. Кота искали около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось.