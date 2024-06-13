Сроки ввода станции метро «Путиловская» в Петербурге перенесли

Как пишет «Фонтанка», сроки строительства станции метро «Путиловская» на Красносельско-Калининской линии перенесли на третий квартал 2025 года. Об этом говорится в проектах двух новых постановлений Смольного.

«Необходимость корректировки проектных решений (в части комплекса сооружений пересадочного узла на действующую Кировско-Выборгскую линию), и, как следствие, прохождение повторной государственной экспертизы в 2023 году повлекли за собой увеличение потребности в средствах на строительство основного сооружения, перенос сроков реализации и изменение стоимостных характеристик».

В комитете по строительству объяснили, что станции «Путиловская» и «Казаковская» собираются достроить в 2024 году, а вот переход с «Путиловской» заработает только в середине 2025 года.

«Заявленные ранее сроки окончания строительства станции «Путиловская» не меняются. В связи с особенностями приема объекта в эксплуатацию часть взаиморасчетов между компанией и заказчиком будет производиться в 2025 году на основании заложенных лимитов финансирования. Другими словами, все идет по плану», — отметили в пресс-службе «Метростроя Северной столицы».