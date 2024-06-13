18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Сроки ввода станции метро «Путиловская» в Петербурге перенесли

Об этом стало известно после публикации на сайте Смольного новых постановлений. В них говорится, что работы на станции на Красносельско-Калининской линии закончат в 2025 году. Однако в «Метрострое» говорят об обратном.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Как пишет «Фонтанка», сроки строительства станции метро «Путиловская» на Красносельско-Калининской линии перенесли на третий квартал 2025 года. Об этом говорится в проектах двух новых постановлений Смольного.

«Необходимость корректировки проектных решений (в части комплекса сооружений пересадочного узла на действующую Кировско-Выборгскую линию), и, как следствие, прохождение повторной государственной экспертизы в 2023 году повлекли за собой увеличение потребности в средствах на строительство основного сооружения, перенос сроков реализации и изменение стоимостных характеристик».

В комитете по строительству объяснили, что станции «Путиловская» и «Казаковская» собираются достроить в 2024 году, а вот переход с «Путиловской» заработает только в середине 2025 года.

«Заявленные ранее сроки окончания строительства станции «Путиловская» не меняются. В связи с особенностями приема объекта в эксплуатацию часть взаиморасчетов между компанией и заказчиком будет производиться в 2025 году на основании заложенных лимитов финансирования. Другими словами, все идет по плану», — отметили в пресс-службе «Метростроя Северной столицы».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: