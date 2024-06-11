В Петербурге запретили пользоваться электросамокатами во время крупных мероприятий

Как пишет пресс-служба Смольного со ссылкой на заявление губернатора Александра Беглова, первые ограничения вступят в силу с 12:00 17 июня и продлятся до 00:00 23 июня. Запрет распространится на восемь районов города (Адмиралтейский, Василеостровский, Кронштадтский, Московский, Петроградский, Петродворцовый, Пушкинский и Центральный). Мера связана с подготовкой и проведением Международного Военно-морского салона «Флот-2024».

Следующие ограничения введут на время проведения XII Петербургского международного юридического форума. Ограничения начнут действовать с 00:00 26 июня и закончатся в 16:00 28 июня. Нельзя будет передвигаться на электросамокатах на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центрального районов.

Затем ограничения заработают во время проведения праздника выпускников «Алые паруса» — с 16:00 28 июня по 12:00 29 июня на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов. В тех же локациях и в Кронштадте нельзя будет передвигаться с 00:00 до 24:00 на время Военного-морского парада в День ВМФ 28 июля.