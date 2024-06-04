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Транспорт

В Петербургу подготовили и согласовали планировку метро в Пулково

В Генеральном плане города зафиксировано продолжение Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково». Этапы возведения вестибюля станут понятны на следующих стадиях проектирования.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Сейчас рассматривается возможность первого пускового участка до станции КВЦ «Экспофорум» и второго — от «Экспофорума» до станции «Технологическая долина». Об этом рассказал Александр Беглов для РИА «Новости». «Учитывая важность Технологической долины для страны, будем добиваться федерального участия», — добавил градоначальник.

Кроме того, Адресная инвестиционная программа на 2024-2026 годы предусматривает финансирование на проектирование и строительство продолжения Кировско-Выборгской линии предусмотрено из бюджета Петербурга. Протяженность Кировско-Выборгской линии метро от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково» может составить 7,23 километра, пропускная способность — 33 пары поездов в час.

Ранее мы рассказывали о том какие перестройки ждут Петербург при прокладке ВСМ. Сейчас городские власти синхронизируют с проектом строительства необходимые изменения улично-дорожной сети.

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