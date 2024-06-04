На станции «Горный институт» завершили сборку эскалаторов

Кроме того, подходит к концу монтаж мрамора в 12 пассажирских проемах, через которые люди будут попадать к платформам и поездам. Отделка технических помещений подземного вестибюля завершена на 80%, продолжается обустройство внутренних инженерных систем.

«Выполнена облицовка стен мраморными плитами в центральном и боковых тоннелях — метростроители разместили 2750 м2 декоративного материала. Площадь облицовки путевых стен составляет около 1600 м2 — эти работы также подошли к концу», — говорится в сообщении «Метростроя Северной Столицы»

В середине мая петербуржцам показали оформление зала платформы, оно построено вокруг темы геологии и добывающей промышленности. На одном панно изображены горы, на других — работа добывающего предприятия, элементы наскальной живописи и набережная Невы. Все изображения выполнены в черно-белой гамме.

Напомним, что станцию планируют запустить в сентябре этого года.