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Транспорт

В Петербурге запустили первый тактовый маршрут электричек между Финляндским вокзалом и Всеволожском

С увеличенной частотой движения электрички будут ходить в Мельничный Ручей. По маршруту дополнительно будут ездить 6 поездов в направлении от Финляндского вокзала и 7 поездов от Мельничного Ручья по рабочим дням с 15-минутными интервалами.

Irina_Filatova / Shutterstock.com

Теперь в утренний час пик — с 6:15 до 10:00 — от Мельничного Ручья в Петербург электрички будут ездить с разницей в 15 минут. Вечером — с 16:25 до 19:55 — аналогичный интервал будет действовать в обратном направлении.

На маршруте будут ходить вагоны «Стандарт» и «Ласточка». Такое нововведение позволит сократить время в пути. Так, поездка от станции Мельничный Ручей до Финляндского вокзала займет порядка 38 минут.

Ранее Октябрьская железная дорога запустила тактовое движение между Витебским вокзалом и Павловском, Балтийским вокзалом и Ораниенбаумом, а также Красным селом.

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