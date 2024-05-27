В Петербурге запустили первый тактовый маршрут электричек между Финляндским вокзалом и Всеволожском

Теперь в утренний час пик — с 6:15 до 10:00 — от Мельничного Ручья в Петербург электрички будут ездить с разницей в 15 минут. Вечером — с 16:25 до 19:55 — аналогичный интервал будет действовать в обратном направлении.

На маршруте будут ходить вагоны «Стандарт» и «Ласточка». Такое нововведение позволит сократить время в пути. Так, поездка от станции Мельничный Ручей до Финляндского вокзала займет порядка 38 минут.

Ранее Октябрьская железная дорога запустила тактовое движение между Витебским вокзалом и Павловском, Балтийским вокзалом и Ораниенбаумом, а также Красным селом.