На борту российских самолетов появится Wi-Fi

Общедоступным на борту российских самолетов Wi-Fi станет уже к 2028 году. Министр цифрового развития Максут Шадаев объяснил, подключение произойдет после запуска группы спутников, завершение работы над которыми предполагается к указанному году. Первые космические спутникм связи для использования на высокоэллиптической орбите интернета должен быть запущены к 2026 году. До 2030 года объем низкоорбитальных спутников связи обещают увеличить до 737.

«Предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным с 2028 года», — отмечает Шадаев в пересказе пресс-служба Минцифры.

Напомним, 20 мая Министерство цифрового развития сообщило, что Россия впервые запустила низкоорбитальные спутники связи со стандартом 5G. Спутники «Рассвет-1» разрабатывает российская компания «Бюро 1440» — первая их миссия началась в июня 2023 года. На разработку одного спутника уходит около 14 месяцев, образец значительно больше обыкновенных спутников по массе и габаритам. Скорость соединения увеличилась до 48 Мбит/сек при задержке – 42 миллисекунды.