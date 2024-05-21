На реках и каналах Петербурга запретили движение на гидроциклах и маломерных судах

В Петербурге временно ограничено передвижение гидроциклов и маломерных судов, которые не подлежат государственной регистрации. Запрет действует с 13 мая по 15 ноября 2024 года на следующих реках и каналах:

Неве от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста,

Малой Неве от моста Бетанкура до Невы,

Большой Невке от Ушаковского моста до Невы,

Малой Невке от Большого Петровского моста до Большой Невки,

Кронверкском проливе,

канале Грибоедова,

Мойке,

Фонтанке,

Крюковом канале,

Зимней канавке.

Исключение делают только для гидроциклов и маломерных судов органов власти и местного самоуправления. Если есть подтверждающие документы, то движение таких плавсредств разрешили в интересах СМИ и киноиндустрии. Также на них можно плавать в рамках спортивных и физкультурных мероприятий, включенных в городской календарь на текущий год и согласованных комитетом по физкультуре и спорту.

А вот на сапбордах плавать на реках и каналах Петербурга разрешили. Но только в утренние часы с 5 до 8 утра и в составе организованной группы при условии предварительного согласования маршрута с властями города. Также можно передвигаться на гребных лодках, байдарках и надувных безмоторных судах разрешается.

«SUP-доски относятся к спортивному инвентарю, к маломерным судам они отношения не имеют», — сообщили в Смольном для «Фонтанки».

Причиной введения таких ограничений называют обеспечение общественной безопасности и охрану порядка, а также выполнение указа президента РФ от 19 октября 2022 года о мерах, принимаемых в различных субъектах страны в связи с введением военного положения на новых территориях.