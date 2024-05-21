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Транспорт

На реках и каналах Петербурга запретили движение на гидроциклах и маломерных судах

Такое решение принял оперштаб для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Запрет действует с 13 мая по 15 ноября 2024 года.

Shutterstock.com (Mistervlad)

В Петербурге временно ограничено передвижение гидроциклов и маломерных судов, которые не подлежат государственной регистрации. Запрет действует с 13 мая по 15 ноября 2024 года на следующих реках и каналах:

  • Неве от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста,
  • Малой Неве от моста Бетанкура до Невы,
  • Большой Невке от Ушаковского моста до Невы,
  • Малой Невке от Большого Петровского моста до Большой Невки,
  • Кронверкском проливе,
  • канале Грибоедова,
  • Мойке,
  • Фонтанке,
  • Крюковом канале,
  • Зимней канавке.

Исключение делают только для гидроциклов и маломерных судов органов власти и местного самоуправления. Если есть подтверждающие документы, то движение таких плавсредств разрешили в интересах СМИ и киноиндустрии. Также на них можно плавать в рамках спортивных и физкультурных мероприятий, включенных в городской календарь на текущий год и согласованных комитетом по физкультуре и спорту.

А вот на сапбордах плавать на реках и каналах Петербурга разрешили. Но только в утренние часы с 5 до 8 утра и в составе организованной группы при условии предварительного согласования маршрута с властями города. Также можно передвигаться на гребных лодках, байдарках и надувных безмоторных судах разрешается. 

«SUP-доски относятся к спортивному инвентарю, к маломерным судам они отношения не имеют», — сообщили в Смольном для «Фонтанки».

Причиной введения таких ограничений называют обеспечение общественной безопасности и охрану порядка, а также выполнение указа президента РФ от 19 октября 2022 года о мерах, принимаемых в различных субъектах страны в связи с введением военного положения на новых территориях.

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