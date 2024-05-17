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Транспорт

Парковка в аэропорту Пулково выросла в цене на 75%

Теперь за 30 минут стоянки придется отдать 350 рублей, ранее за тоже время брали всего 200 рублей. В аэропорту говорят, что тарифы скорректировали для «перераспределения транспортных потоков».

Srg Gushchin / Shutterstock.com

Новые тарифы начали действовать с 11 мая. Раньше водители за полчаса стоянки на территории аэропорта нужно было заплатить 200 рублей, а в часы пик ставка доходила до 250 рублей. Теперь за 30 минут на краткосрочной парковке придется отдать 350 рублей (+75%). За 1 час стоянки теперь стоит 700 рублей, пишет «КоммерсантЪ».

При этом в Пулково действуют несколько видов парковочных зон, среди которых есть бесплатная территория. На самой большой по площади (долгосрочная, P4) можно остановиться от 1500 рублей в сутки. Есть также универсальная, там парковочное место обойдется в 1000 рублей за один час и 2000 рублей за сутки.

В пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта) объяснили корректировку тарифов «перераспределением транспортных потоков». Там также отметили, что цены в Пулково сопоставимы с уровнем аэропортов московского авиаузла. Сейчас участков для парковки машин ограниченное количество на фоне постоянно растущего спроса.

«Новая тарифная политика позволяет перераспределять транспортные потоки. Повышенные тарифы вводятся для зон с наибольшей заполняемостью», — указали в пресс-службе ВВСС.

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