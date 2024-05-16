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Транспорт

В Петербурге представили обновленный электробус «Генерал»

В новом транспорте установили новую батарею большей емкости, которая позволяет проезжать автобусу до 100 км в зависимости от погодных и дорожных условий, а также включили технологию комбинированного восполнения заряда. Совсем скоро электробусы будут проходить тестовые испытания в Петербурге.

Пресс-служба "ПК Транспортные системы"

Компания «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) представила обновленную версию электробуса «Генерал». Презентация прошла в рамках V Международного транспортного фестиваля «ТранспортФест» на производственной площадке компании «Невском заводе электрического транспорта» в Петербурге.

Новую версию оснастили более емкой тяговой батареей (217 кВт.ч), которая увеличит запас хода электробуса до 100 км в зависимости от погодных и дорожных условий, а также добавили технологию комбинированного восполнения заряда: медленного — от розетки, динамического — от токоприемников и быстрого или ультрабыстрого типа — через токоприемники. Его можно заряжать от троллейбусной и трамвайной инфраструктуры, от зарядных станций, пишет «КоммерсантЪ».

Серийный выпуск электробуса запустят во второй половине 2024 года на «Энгельском заводе электрического транспорта». В зависимости от объемов заказа могут также задействовать «Невский завод электрического транспорта». Сейчас уже выпустили два электробуса этой модели, которые уже протестировали в Курске, Тольятти, Нижнем Тагиле, Саратове и Череповце. После окончания «ТранспортФеста» ПК ТС, планирует предоставить электробус городу для тестовых испытаний.

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