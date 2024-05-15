Для Петербурга начали строить новейшее электросудно

Электросудно строят для судоходной компании АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». До 2030 года планируют выпустить серию из 25 аналогичных судов. Сейчас идет процесс формирования корпуса, габариты судна — 33,3 м в длину и 8 м в ширину. На палубе будут находиться ресторан, бар, а также бизнес-зал, пишет РБК.

«Главное отличие нашего судна от теплохода «Москва» — электродвигатель. В целом, реализация этого проекта является частью стратегии по модернизации пассажирского речного флота и внедрению инновационных решений на водном транспорте», — отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Судно будет разгоняться до крейсерской скорости в 20 км/час, общая вместимость — 130 пассажиров. На борту также оборудуют вспомогательный дизель-генератор, который позволяет увеличить дальность плавания и автономность на маршрутах без подзарядки. Второе судно модели «Москва 2.0» начнут строить осенью этого года.