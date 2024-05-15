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Транспорт

Для Петербурга начали строить новейшее электросудно

Первое судно модели «Москва 2.0» заложили на верфи Emperium (входит в Sitronics Group) в Ленинградской области. Сразу две новинки планируют спустить на воду уже в 2025 году.

Vunishka / Shutterstock.com

Электросудно строят для судоходной компании АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». До 2030 года планируют выпустить серию из 25 аналогичных судов. Сейчас идет процесс формирования корпуса, габариты судна — 33,3 м в длину и 8 м в ширину. На палубе будут находиться ресторан, бар, а также бизнес-зал, пишет РБК.

«Главное отличие нашего судна от теплохода «Москва» — электродвигатель. В целом, реализация этого проекта является частью стратегии по модернизации пассажирского речного флота и внедрению инновационных решений на водном транспорте», — отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Судно будет разгоняться до крейсерской скорости в 20 км/час, общая вместимость — 130 пассажиров. На борту также оборудуют вспомогательный дизель-генератор, который позволяет увеличить дальность плавания и автономность на маршрутах без подзарядки. Второе судно модели «Москва 2.0» начнут строить осенью этого года.

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