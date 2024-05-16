Эксперимент редакции: тестируем водное такси в Петербурге

Водное такси в Петербурге: плюсы и минусы

В апреле в Петербурге анонсировали запуск водного такси. С 1 мая открыли первую линию — от Адмиралтейской набережной до Мытнинской. Звучит воодушевляюще: Дворцовый и Биржевой мосты можно пересечь по воде всего за 7 минут. На маршруте работают комфортные маломерные суда вместимостью до 11 человек. Катер ходит каждые 10 минут с 11:00 до 19:00 часов. На борту предусмотрены зонты, пледы, и, конечно, спасательные жилеты. Стоимость билета — 100 рублей. Можно приобрести онлайн на сайте перевозчика или в кассе на причале.

Очевидный плюс речного транспорта — отсутствие пробок. Правда, есть нюанс: часы-пик в городе обычно с 08:00 до 10:00 и с 17:30 до 19:30. Во второй половине дня водное такси действительно поможет обойти заторы на Дворцовом и Биржевом мостах. Утром, когда все спешат на работу, избежать транспортного коллапса не удастся — переправа открывается в 11:00. При этом ни на одном из двух мостов выделенных полос для общественного транспорта нет, то есть пробок с помощью автобусов не избежать. Электросамокаты де-юре могут спасти: по картам за 7 минут можно преодолеть маршрут от Адмиралтейской набережной до Мытнинской. Де-факто это неудобно: узкая пешеходная зона, большой поток людей. Часто необходимо спешиваться, поэтому проще идти пешком (это примерно 16 минут).