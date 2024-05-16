Эксперимент редакции: тестируем водное такси в Петербурге

В Петербурге запустили водное такси. С 1 мая от Адмиралтейской до Мытнинской набережной можно доехать примерно за 7-10 минут, а с 17 мая от входа в ЦПКиО (причал возле второго Елагина моста) до ТЦ «Питер Лэнд» — за 30 минут. «Собака.ru» проверила городскую новинку и обсудила с основательницей архитектурного бюро Klauzura, жительницей Петроградской Дарьей Мирошниченко и руководителем проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автором канала «Петербуржец без границ» Георгием Фроловым преимущества и недостатки переправы.
Водное такси в Петербурге: плюсы и минусы
В апреле в Петербурге анонсировали запуск водного такси. С 1 мая открыли первую линию — от Адмиралтейской набережной до Мытнинской. Звучит воодушевляюще: Дворцовый и Биржевой мосты можно пересечь по воде всего за 7 минут. На маршруте работают комфортные маломерные суда вместимостью до 11 человек. Катер ходит каждые 10 минут с 11:00 до 19:00 часов. На борту предусмотрены зонты, пледы, и, конечно, спасательные жилеты. Стоимость билета — 100 рублей. Можно приобрести онлайн на сайте перевозчика или в кассе на причале.
Очевидный плюс речного транспорта — отсутствие пробок. Правда, есть нюанс: часы-пик в городе обычно с 08:00 до 10:00 и с 17:30 до 19:30. Во второй половине дня водное такси действительно поможет обойти заторы на Дворцовом и Биржевом мостах. Утром, когда все спешат на работу, избежать транспортного коллапса не удастся — переправа открывается в 11:00. При этом ни на одном из двух мостов выделенных полос для общественного транспорта нет, то есть пробок с помощью автобусов не избежать. Электросамокаты де-юре могут спасти: по картам за 7 минут можно преодолеть маршрут от Адмиралтейской набережной до Мытнинской. Де-факто это неудобно: узкая пешеходная зона, большой поток людей. Часто необходимо спешиваться, поэтому проще идти пешком (это примерно 16 минут).
Во-вторых, невысокая стоимость поездки — 100 рублей. Обычное такси от Адмиралтейской набережной, 2 до причала на Мытнинской в непиковые часы: эконом — 197 рублей, комфорт — 222 рубля, комфорт+ — 289 рублей, бизнес — 531 рубль (Стоимость актуальна на 14 мая 2024 года в 13:39 — Прим. ред.). Для туристов, желающих посмотреть Зимний дворец, Кунсткамеру, Ростральные колонны и Петропавловскую крепость с воды — это хорошая и недорогая альтернатива морским прогулкам.
В-третьих, на тримаране можно ехать с небольшой собакой без доплат. В то время как стоимость такси при специальном тарифе увеличивается примерно вдвое. И далеко не все водители согласны перевозить питомцев несмотря на то, что в приложении была поставлена соответствующая отметка. Что, конечно, нарушает правила сервиса.
Что касается минусов, это, безусловно, сезонность и небольшой выбор маршрутов — в этом году всего два. С 17 мая запустят еще одну линию — от набережной Мартынова (причал возле второго Елагина моста, вход в ЦПКиО) до ТЦ «Питер Лэнд». Переправа между локациями займет полчаса, стоимость билета — 250 рублей.
Дарья Мирошниченко
Основательница архитектурного бюро Klauzura, жительница Петроградской:
«Для меня удобен маршрут до Мытнинской набережной, так как я сама житель Петроградского острова. Однако не думаю, что он станет очень популярен среди горожан. Возможно, он больше актуален для туристов, а хотелось бы чтобы стало больше линий для петербуржцев. Я считаю, водные такси для нашего города просто необходимы. (Сама сейчас планирую пройти обучение и сдать на права, чтобы водить маломерные суда.)
Хотелось видеть больше водных маршрутов, соединяющих разные берега Невы, по всей ее длине, в радиусе города. Наибольшая проблема для горожан как раз в том, чтобы добраться с одного берега на другой, не хватает мостов, и люди в итоге теряют время в пробках. Для города на воде просто необходим речной общественный транспорт, возможно, по системе проездных вапоретто в Венеции. С точки зрения урбанистики, хорошо было бы чтобы сеть водных маршрутов пересекалась с точками пересадок наземного транспорта».
Как Петербург пытался освоить речной общественный транспорт
Еще в нулевых в Петербурге начали развивать речной транспорт. При губернаторе Валентине Матвиенко запустили регулярные рейсы в Кронштадт. В 2010 году появились внутригородские маршруты по Неве. Аквабусы вместимостью до 12 человек ходили с интервалом движения от 21 до 49 минут. Проект финансировали из городского бюджета. Было четыре линии: от Арсенальной набережной до ЦПКиО, от Университетской набережной до Свердловской, от Свердловской набережной до Рыбацкого проспекта и Курортная от Арсенальной набережной до Зеленогорска. В 2012—2013 годах хотели запустить еще столько же, но по результатам навигации 2011 года транспорт признали убыточным. После ухода Валентины Матвиенко с поста губернатора, стоимость проезда увеличилась с 50 до 100 рублей. В 2015 году одна поездка в будни стоила 200 рублей, 300–382 — рубля в выходные. Через год власти перестали субсидировать аквабусы, проект свернули.
Станет ли водное такси новым толчком к развитию системы речного транспорта в городе?
Георгий Фролов
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор канала «Петербуржец без границ»:
«Основными минусами водного транспорта являются скорость и сезонность, что значительно влияет на формирование постоянного спроса. Многократные швартовки, маневрирование и набор скорости отнимают время. Неудивительно, что даже в таком городе на воде, как Петербурге, горожане предпочитают сухопутный транспорт. Мосты и метро являются надежной и быстрой сетью вне конкуренции.
Отчасти на отсутствие спроса влияет и функциональное назначение набережных. В Петербурге они так и остаются промышленными и малодоступными либо являются автомагистралями. Точек притяжения, генерирующих пассажиропоток для водного транспорта, либо нет, либо наземные альтернативы доступнее.
Водный транспорт хорошо работает там, где сухопутной альтернативы нет или она кратно длительнее. Например, в городе была линия из Кронштадта в Ораниенбаум, куда всегда стояли очереди. В отсутствие южной части дамбы объезд через центр Петербурга был дольше. Но стоило замкнуть кольцевую дорогу, спрос мгновенно исчез. По такой же логике формируется спрос и на маршрут от Кронверкской набережной к Адмиралтейству. Такси в пиковые часы едет дольше, стоит дороже. Остановки общественного транспорта далеко, на метро ехать этот отрезок пути неудобно. Если не хочется идти через мосты пешком, водное такси — идеальное решение.
С учетом редевелопмента промышленных зон, новой застройки набережных точки спроса на водный транспорт в городе будут возникать все активнее. Мосты или метро не охватят территории так быстро. Поэтому здесь от города важна помощь в развитии речного транспорта: создание и благоустройство причалов, заключение контрактов на перевозку по регулируемым тарифам. Уже сегодня выгодными направлениями могут стать переправы от Русановки или Новосаратовки к метро “Пролетарская”, от “Лахта Центра” к метро “Зенит” и подвозка в центр города жителей Петровского острова, острова Декабристов или жителей Юго-Запада с Балтийского бульвара (хотя для последних есть сложность с организацией пересечения Морского канала)».
Комментарии (0)