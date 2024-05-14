Авиашаттлы в аэропорт Пулково из Москвы будут летать каждые 15-30 минут с начала лета

Также введут новую гибкую тарифную группу Эконом Шаттл. В тарифах без багажа можно будет оперативно менять планы на путешествие и улететь раньше или позже времени, указанного в билете.

«По условиям тарифа можно бесплатно обменять билет на любой другой рейс под кодом SU между аэропортом Пулково и Шереметьево/Внуково в диапазоне 12 часов до и после времени первоначального рейса. Такая же опция предоставляется пассажирам, имеющим оплаченную перевозку между двумя столицами по тарифам Эконом Оптимум и Максимум, Комфорт Оптимум и Максимум, а также всех тарифных групп Бизнес», — рассказали в пресс-службе ВВСС.

Изменить время вылета можно на стойке регистрации в аэропорту или по телефону в контакт-центр Аэрофлота. Воспользоваться услугой можно не ранее чем за 12 часов и не позже 40 минут до вылета первоначального рейса. Также пассажиры смогут проходить регистрацию не позднее 30 минут до времени вылета.

«Новая программа позволит гибко планировать перелеты между двумя столицами, в том числе за счет опции бесплатного изменения времени вылета в случае, если пассажир приехал в аэропорт слишком рано или, наоборот, опаздывает на рейс», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что Петербург и Москву хотят связать авиашаттлами — своего рода аналоги летающих «Сапсанов». «Аэрофлот» и Пулково обсуждали возможный запуск ежедневных шаттлов, которые будут летать каждые 20-30 минут. Тогда говорили, что билеты будут продавать с открытой датой и действовать на любом рейсе при наличии свободных мест.