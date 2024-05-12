В Петербурге завершили ремонт на проспекте Медиков

Специалисты уложили двухслойный асфальтобетон, для каждого слоя рассчитав состав и толщину асфальта. Кроме того, дорожники заменили канализационные люки и бортовой камень. Проезжая часть закончена, теперь специалисты занялись ремонтом тротуаров.

«Реализуя нацпроект «Безопасные качественные дороги», за последние годы мы привели в нормативное состояние ряд крупных магистралей. Поддержка федерального центра обеспечивает нам возможность ремонтировать протяженные участки дорог по наиболее востребованным, в том числе «сквозным» направлениям. Важно, что работы проводятся комплексно, с применением современных материалов и технологий, которые продлевают срок службы дорожного полотна и повышают безопасность движения транспорта», — цитирует пресс-служба Смольного губернатора Александра Беглова.

Всего в рамках ремонтной кампании 2024 года петербургские дорожники обновят асфальт и восстановят элементы благоустройства на участках общей протяженностью 170 км.

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный потратит на ремонт дорог 7,2 млрд рублей. Исполнители контракта должны завершить все работы к ноябрю 2025 года.