Возле метро «Купчино» построят автовокзал

Здание собираются сделать трехэтажным высотой почти 20 метров. Внутри будет зал ожидания, кассовый зал, комната матери и ребенка, комната отдыха водителей, административно-технические помещения. Разрешение на строительство действует до 7 сентября 2026 года.

«А главное — потоки отправляющихся и прибывающих пассажиров будут разделены для максимального удобства», — уточняет Госстройнадзор.

Напомним, соглашение о намерениях по строительству автовокзала «Южный» подписали еще в 2018 году в рамках Международного экономического форума. Тогда сообщали, что срок реализации проекта: 2019–2024 годы, а объем инвестиций — 4,1 млрд рублей.