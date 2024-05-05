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Транспорт

В Пулково значительно расширят зону стоянки для такси

Аэропорт объявил тендер на капитальный ремонт парковки Р7 с увеличением количества мест на ней на 120 машин, или почти на 40%. Теперь там сможет останавливаться до 310 автомобилей.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Площадь стоянки при этом возрастет с 6,1 тыс. до 9,5 тыс. м2. Проектирование и строительство должны быть завершены к июню. Речь идет о парковке  Р7 — одной из самых отдаленных от главного здания аэровокзала. Она находится к юго–западу от терминала бизнес–авиации «Пулково–3». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Эксперты связывают планы по реконструкции  с изменением схемы подачи такси в аэропорт. С августа 2023 года, когда пассажир в аэропорту заказывает машину, система ищет для него водителей не на окрестных улицах, а на стоянках аэропорта. Такой подход требует наличия дополнительных парковочных мест. «Решение о расширении парковки принято в связи с высокой востребованностью услуги», — рассказали в ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Ранее мы писали о том, что в Пулково временно требуют упаковывать багаж только по стандартам аэропорта.

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