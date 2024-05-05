В Пулково значительно расширят зону стоянки для такси

Площадь стоянки при этом возрастет с 6,1 тыс. до 9,5 тыс. м2. Проектирование и строительство должны быть завершены к июню. Речь идет о парковке Р7 — одной из самых отдаленных от главного здания аэровокзала. Она находится к юго–западу от терминала бизнес–авиации «Пулково–3». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Эксперты связывают планы по реконструкции с изменением схемы подачи такси в аэропорт. С августа 2023 года, когда пассажир в аэропорту заказывает машину, система ищет для него водителей не на окрестных улицах, а на стоянках аэропорта. Такой подход требует наличия дополнительных парковочных мест. «Решение о расширении парковки принято в связи с высокой востребованностью услуги», — рассказали в ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Ранее мы писали о том, что в Пулково временно требуют упаковывать багаж только по стандартам аэропорта.