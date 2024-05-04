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Транспорт

Большой Смоленский мост в Петербурге станет частью новой широтной магистрали

Она продлится от проспекта Стачек до конца улицы Коллонтай. При этом, несмотря на близость вблизи от широтной магистрали скоростного движения, но предназначена будет для движения городского транспорта в обычном скоростном режиме.

Anton Kudelin / Shutterstock.com

«Основные функции у них разные. Тем, кому надо быстро пересечь город с запада на восток (или обратно), гораздо удобнее ехать по ШМСД, а для внутригородских перемещений, конечно, будет удобнее новая трасса» — цитирует председателя городского комитета по транспорту Валентина Енокаева «РБК Петербург».

Движение по трассе будет бесплатным, ходить по ней будут не только автомобили, но и автобусы и трамваи, которые соединят пять линий метро. Она уже обозначена в новом Генплане. Её маршрут: улица Коллонтай – Большой Смоленский мост – Большой Смоленский проспект – улица Салова – Благодатная улица – ЗСД – улицы Васи Алексеева – проспект Стачек.

Ранее мы писали о том, что трассировку КАД-2 планируют изменить: трассу пустят по новому мосту через Неву и возле озер в Токсово.

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