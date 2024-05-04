Большой Смоленский мост в Петербурге станет частью новой широтной магистрали

«Основные функции у них разные. Тем, кому надо быстро пересечь город с запада на восток (или обратно), гораздо удобнее ехать по ШМСД, а для внутригородских перемещений, конечно, будет удобнее новая трасса» — цитирует председателя городского комитета по транспорту Валентина Енокаева «РБК Петербург».



Движение по трассе будет бесплатным, ходить по ней будут не только автомобили, но и автобусы и трамваи, которые соединят пять линий метро. Она уже обозначена в новом Генплане. Её маршрут: улица Коллонтай – Большой Смоленский мост – Большой Смоленский проспект – улица Салова – Благодатная улица – ЗСД – улицы Васи Алексеева – проспект Стачек.



Ранее мы писали о том, что трассировку КАД-2 планируют изменить: трассу пустят по новому мосту через Неву и возле озер в Токсово.