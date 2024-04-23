18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

В Петербурге собираются открыть 61 электрозарядку для электрокаров

Половина от общего количества будет находиться на парковках торговых и бизнес-центров. К концу года, по предварительным оценкам, в городе насчитают 350-400 электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.

Shutterstock.com (Marian Weyo)

«В этом году планируем оказать поддержку инвесторам и предоставить субсидии для строительства 61 ЭЗС. Таким образом, по нашим оценкам, количество ЭЗС приблизится к 350-400 ЭЗС к концу года», — рассказал заместитель председателя городского комитета по энергетике Роман Балуев.

Чиновник напомнил, что в Петербурге компенсируют из городского и федерального бюджетов расходы на покупку ЭЗС до 60% от общей стоимости, но не более 1,86 млн рублей, еще до 30% на техприсоединение, но не более 900 000 рублей. При этом, такой мерой поддержки пользуются не все компании. К примеру, «Балтийские сети ЭЗС» и «Яндекс» в Петербурге запустили в феврале текущего года зарядный хаб для электромобилей без госфинансирования, пишут «Ведомости».

Сейчас в Петербурге доступна 251 зарядная станция, из них 66 принадлежит ПАО «Россети Ленэнерго», остальные — частным инвесторам.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: