В Петербурге собираются открыть 61 электрозарядку для электрокаров

«В этом году планируем оказать поддержку инвесторам и предоставить субсидии для строительства 61 ЭЗС. Таким образом, по нашим оценкам, количество ЭЗС приблизится к 350-400 ЭЗС к концу года», — рассказал заместитель председателя городского комитета по энергетике Роман Балуев.

Чиновник напомнил, что в Петербурге компенсируют из городского и федерального бюджетов расходы на покупку ЭЗС до 60% от общей стоимости, но не более 1,86 млн рублей, еще до 30% на техприсоединение, но не более 900 000 рублей. При этом, такой мерой поддержки пользуются не все компании. К примеру, «Балтийские сети ЭЗС» и «Яндекс» в Петербурге запустили в феврале текущего года зарядный хаб для электромобилей без госфинансирования, пишут «Ведомости».

Сейчас в Петербурге доступна 251 зарядная станция, из них 66 принадлежит ПАО «Россети Ленэнерго», остальные — частным инвесторам.