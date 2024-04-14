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Транспорт

Петербуржцам ограничат проезд в тоннеле дамбы на несколько дней

В ближайшие несколько дней ограничения движения будут вводить в транспортном отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо КАД). В тоннеле судопропускного сооружения С-1 запланированы ремонтно-восстановительные работы.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

 Ремонт продлится с 15 по 19 апреля. «Для ввода и вывода подъёмной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут», — сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений.

Водителям будут сообщать о дорожной ситуации с помощью информационных табло, дорожной разметки, знаков и ограждений. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Напомним, 15-19 апреля на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе проезжую часть сузят на две полосы из-за ремонта. По оставшимся, первой и второй полосам скорость проезда ограничат до 50 км/ч.

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