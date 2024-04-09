Петербургское метро продлят до аэропорта Пулково

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Санкт-Петербурга проработать вопрос об обеспечении скоростного пассажирского сообщения Санкт-Петербургской городской агломерации с аэропортом Пулково, в том числе путем продления линий метрополитена», — сказано в документе.

Ответственными за выполнение поручения назначили губернатора Петербурга Александра Беглова и премьер-министра России Михаила Мишустина. До 15 июня необходимо подготовить информацию о сроках строительства объектов, объеме работ и источниках финансирования.

По новому генплану, утвержденному в 2023 году, в Петербурге планируют строить продолжение Кировско-Выборгской («красной») линии петербургского метро в аэропорт Пулково. Кроме подземки собираются также развивать наземную транспортную инфраструктуру для удобного подъезда к аэропорту.

В Смольном рассказали, какие станции метро заложены в генплане до 2030 года. До назначенного года в Петербурге должны появиться 43,4 км путей метро, еще около 20 станций необходимо реконструировать. Столько же объектов собираются построить. Среди них, «Путиловская», «Юго-Западная», «Горный институт» и продление метро до аэропорта Пулково.