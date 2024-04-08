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Транспорт

Когда в Петербурге начнется разводка мостов? Рассказали в «Мостотресте»

Сезон навигации, по традиции, начнется с 10 апреля и закончится 30 ноября. Это касается переправ по Неве, а также Большой и Малой Неве, а через Большую Невку — с 20 апреля по 15 ноября.

Shutterstock.com (Anna Pakutina)

По сравнению с прошлым годом изменилось время наводки Володарского моста — в 05:30 (в прошлом году было в 05:45). При этом время разводки и наводки других переправ не изменилось.

«Это позволит общественному транспорту раньше начинать движение по маршрутам, которые связывают две части Невского района», — отметили в пресс-службе Смольного.

Также в городской администрации отмечают, что разводить мосты не будут в нерабочие праздничные дни — в ночь с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая, с 12 на 13 июня и с 4 на 5 ноября, а также при заморозках, сильном ветре и значительном повышении уровня воды.

  • Володарский мост: с 2:00 до 3:40 и 4:15 до 5:25
  • Мост Александра Невского: с 2:20 до 5:05
  • Большеохтинский мост: с 2:00 до 4:55
  • Литейный мост: с 1:40 до 4:40
  • Троицкий мост: с 1:20 до 4:45
  • Дворцовый мост: с 1:10 до 2:45 и с 3:10 до 4:50
  • Благовещенский мост: с 1:25 до 2:40 и с 3:10 до 4:55
  • Биржевой мост: с 2:00 до 4:40
  • Тучков мост: с 2:00 до 2:50 и с 3:35 до 4:50

Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты будут разводить с 1:30 до 4:30 и не во все дни, а по предварительной заявке, отметили в «Мостотресте»

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