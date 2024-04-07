В России могут установить глушители беспроводных наушников на ж\д переездах

Устройство представляет собой усилитель радиосигнала и радиопеленгатор. Когда в эфире в радиусе действия системы появляется сигнал Bluetooth-наушников (работают на частоте 2,4 ГГц), гаджет перегружает канал. Об этом сообщают «Известия».

«В результате звук в наушниках исчезает, и человек может услышать шумовую сигнализацию на переходе или приближающийся поезд. Как только пользователь покинет зону действия системы, работа наушников восстановится автоматически», — заявляет лидер проекта, студент ЮФУ Вадим Кошенский.

Он также уточнил, что заказчик самостоятельно выбирать радиус действия. Проект создается по заказу cеверо-кавказского филиала РЖД.

Недавно мы рассказывали о том, что ж/д-станцию «Пулковские Высоты» откроют в 2026 году. Ее разместят вблизи пересечения улиц Сарицкой и Соколиной, на перегоне Шоссейная — Александровская, вблизи от малоэтажной жилой застройки.