18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

В Петербурге презентовали экологичный общественный городской транспорт

Сразу несколько моделей экологичных автобусов показали на ХХIII Международном форуме «Экология большого города» в «Экспофоруме». Они уже работают на маршрутах общественного транспорта Петербурга.

Sergey_Bogomyako / Shutterstock.com

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, презентовали электробус E433 Vitovt Max Electro, автобус на компримированном природном газе, а также троллейбус производства «Белкоммунмаш» с увеличенным автономным ходом.

«Сегодня Петербург — лидер среди регионов России как по количеству автобусов на газомоторном топливе, задействованных в транспортном обслуживании жителей, так и по развитию маршрутной сети троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Сейчас нами также ведется работа по увеличению количества электробусов на городских маршрутах», — отметил во время обхода экспозиции председатель комтранса Валентин Енокаев.

В планах ввести в 2024 году первую очередь электробусного парка в производственной зоне «Ржевка». Для парка уже закупили первую партию из 26 электробусов. До конца года собираются добрать еще около 74 автобусов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: