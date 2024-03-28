В Петербурге презентовали экологичный общественный городской транспорт

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, презентовали электробус E433 Vitovt Max Electro, автобус на компримированном природном газе, а также троллейбус производства «Белкоммунмаш» с увеличенным автономным ходом.

«Сегодня Петербург — лидер среди регионов России как по количеству автобусов на газомоторном топливе, задействованных в транспортном обслуживании жителей, так и по развитию маршрутной сети троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Сейчас нами также ведется работа по увеличению количества электробусов на городских маршрутах», — отметил во время обхода экспозиции председатель комтранса Валентин Енокаев.

В планах ввести в 2024 году первую очередь электробусного парка в производственной зоне «Ржевка». Для парка уже закупили первую партию из 26 электробусов. До конца года собираются добрать еще около 74 автобусов.