Отправляясь из Москвы, поезд будет проходить остановки: Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Горки, Великий Новгород, Тигода, Жаровская, Обухово-2, после чего следует завершение маршрута в Петербурге.
В РЖД также показали дизайн высокоскоростных поездов для ВСМ. По сравнению с обычными высокоскоростными поездами, составы для ВСМ обладают более обтекаемой и острой передней частью. При разработке внешнего вида поезда за основу взяли чёрный и серый цвета. При этом нижнюю часть головного вагона выделили красным цветом.
Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозёров говорил, что в поездах для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали будет от 8 до 16 вагонов. Учитывая, что максимальная скорость такого состава будет достигать 400 км/ч, минимальное время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.
Напомним, что старт строительству магистрали дали вчера. О запуске проекта объявил президент Владимир Путин в режиме видеоконференции.
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