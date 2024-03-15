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Транспорт

Автобусы до Пулково будут подъезжать к аэропорту по служебной дороге

Маршруты № 39, 39Э и 82Э хотят перевести с общего потока. Их собираются отвести на северную служебную дорогу, идущую вокруг парковок. Это позволит разгрузить входную группу основного подъезда к терминалу. Общественный транспорт получит отдельный свободный путь, что позволит быстрее осуществлять перевозку пассажиров.

andreyspb21 / Shutterstock.com

Для организации выделенной автобусной линии необходимо будет переделать съезды и установить дополнительные светофоры. Также потребуется сузить тротуары на эстакаде у терминала, расширив за счет них проезжую часть. Об этом сообщает «Деловой Петербург». В пресс-службе Пулково изданию рассказали о том, что время въезда на территорию аэропорта сократится на 20%. В целом аэропорт активно работает над тем, чтобы сократить время на предполетное обслуживание пассажиров.

Новая схема движения нужна, чтобы инфраструктурно отделить автобусы от автомобилей. Возможно, она также позволит расширить парковочное пространство. В настоящее время вопрос находится на рассмотрении.

В прошлом месяце мы рассказывали о том, что в Пулково посадочные талоны будут проверять автоматически. Пассажиры смогут самостоятельно отсканировать посадочный талон или QR-код на телефоне и пройти на посадку.

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