Как сделать так, чтобы поездка с собакой в общественном транспорте была комфортной для всех? Отвечает урбанист

90,8% владельцев собак периодически пользуется наземным общественным транспортом, 85,2% вызывают такси. У некоторых возникают сложности во время передвижения, поэтому они предпочитают избегать таких поездок. Как сделать так, чтобы было удобно всем? Специально для «Собака.ru» отвечает урбанист, основатель проекта «Собакин город», руководитель рабочей группы по инфраструктуре для собак Общественного совета Минстроя России Артем Гебелев.
Согласно данным нашего проекта «Собакин город», 90,8% опрошенных собаководов эпизодически пользуются общественным транспортом. Поездки обычно носят эпизодический характер: например, чтобы погулять в новом месте или доехать к ветеринару, в гости, офис или кинологический центр. В 2019 году ВЦИОМ проводил исследование, где рассматривал проблему передвижения собак на общественном транспорте. 58% опрошенных владельцев питомцев отмечали к себе положительное отношение пассажиров, 30% — нейтральное, 7% — негативное и 5% затруднились ответить. Среди работников общественного транспорта, согласно мнению респондентов, 89% относятся к животным позитивно или нейтрально.
Отсутствие значительных проблем вовсе не означает, что передвигаться с собакой на общественном транспорте всегда комфортно. Во-первых, это всегда требует от владельца дополнительного внимания и контроля питомца. Во-вторых, чтобы приучить собаку к поездкам, нужно потратить время, чтобы она начала чувствовать себя спокойно. В-третьих, в транспорте намного меньше возможности оградить собаку от нежелательного влияния.
Чтобы перемещение с собакой в наземном транспорте не причиняло неудобств окружающим владельцев просят соблюдать правила перевозки. Собаки мелких пород должны быть в переноске, которая по сумме трех измерений не более 120 сантиметров. Крупных перевозят в наморднике на коротком поводке и на задней площадке. Кроме того, за питомцев больших размеров нужно заплатить за проезд, как за провоз одного места багажа. Петербуржцам перемещаться на автобусах и трамваях с собаками достаточно комфортно, отмечают опрошенные проектом «Собакин город». Из плюсов — лояльное отношение к животным, а размеры и планировка города позволяют доехать практически в любую точку города на автобусе, что выгодно отличает Петербург от Москвы. Кроме того, последовательно правила никто не соблюдает и не контролирует. Например, далеко не все одевают намордник, оплата тоже происходит эпизодически.
Чаще сложности возникают при заказе такси: далеко не все водители согласны перевозить животных, несмотря на то что в приложении была поставлена соответствующая отметка. Подобное мы наблюдаем и в Москве. Возможно, эта ситуация связана с культурными и религиозными особенностями водителей. Или они опасаются дополнительных расходов на уборку салона. Но в целом именно дополнительная стоимость за поездку с питомцем страхует эти риски. Так что таксист, отказывающийся везти питомца, даже если владелец сделал такую пометку в приложении, нарушает внутренний регламент компании.
В петербургском метро, как и в Москве, пассажиров с собаками пускают, если животное находится в переноске. В противном случае — на удачу. Это вполне объяснимо наличием эскалаторов, где питомец может получить травму. В столице на станции без эскалатора пускают чаще с собакой на поводке. В Петербурге метро глубже, и эскалаторы есть всегда, так что вероятность получить отказ в поездке намного выше. Опрошенных нами владельцев больше всего тревожит возможность конфликта с работниками контроля станции метрополитена и необходимость оперативно менять маршрут передвижения, если в проходе будет отказано. Кроме того, в метро нельзя перевозить крупных питомцев за исключением собак-поводырей.
По мнению горожан, электрички тоже достаточно комфортный для передвижения с собаками вид общественного транспорта в Петербурге. Если питомец в наморднике и вместе с владельцем находится в тамбуре, проблем обычно не возникает.
Чтобы путешествие с собакой по городу и окрестностям было бы максимально комфортным и для животного, и для владельца и для окружающих можно сделать несколько простых вещей:
- Зоны для перевозки собак в общественном транспорте. По аналогии с зонами для маломобильных граждан можно выделять в салоне пространство, где владелец с животным мог бы встать так, чтобы минимизировать пересечение с остальными пассажирами, например, в углу на задней площадке.
- Рекомендации для пассажиров. Было бы здорово, если бы появились ролики, объясняющие правила перевозки собак в общественном транспорте. С одной стороны, рекомендовали бы владельцу одевать намордник на питомца, с другой — объясняли бы пассажирам, что дополнительное внимание к животному может стать для него источником стресса.
- Кинологам и кинологическим центрам стоит сделать отдельные курсы, посвященные приучению собак к поездкам в транспорте. Многие владельцы обучают питомцев методом проб и ошибок, хотя есть простые и понятные протоколы дрессировки. Так, например, со своим кинологом я приучал одну из своих собак к общественному транспорту короткими поездками в наиболее свободное время, постепенно увеличивая продолжительность путешествия и приближаясь ко времени часа пик. Теперь когда возникает срочная необходимость отправится к ветеринару или на прогулку, собака уже готова к этому приключению и не доставит хлопот окружающим или владельцу.
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