Как сделать так, чтобы поездка с собакой в общественном транспорте была комфортной для всех? Отвечает урбанист

Чтобы перемещение с собакой в наземном транспорте не причиняло неудобств окружающим владельцев просят соблюдать правила перевозки. Собаки мелких пород должны быть в переноске, которая по сумме трех измерений не более 120 сантиметров. Крупных перевозят в наморднике на коротком поводке и на задней площадке. Кроме того, за питомцев больших размеров нужно заплатить за проезд, как за провоз одного места багажа. Петербуржцам перемещаться на автобусах и трамваях с собаками достаточно комфортно, отмечают опрошенные проектом «Собакин город». Из плюсов — лояльное отношение к животным, а размеры и планировка города позволяют доехать практически в любую точку города на автобусе, что выгодно отличает Петербург от Москвы. Кроме того, последовательно правила никто не соблюдает и не контролирует. Например, далеко не все одевают намордник, оплата тоже происходит эпизодически.

Чаще сложности возникают при заказе такси: далеко не все водители согласны перевозить животных, несмотря на то что в приложении была поставлена соответствующая отметка. Подобное мы наблюдаем и в Москве. Возможно, эта ситуация связана с культурными и религиозными особенностями водителей. Или они опасаются дополнительных расходов на уборку салона. Но в целом именно дополнительная стоимость за поездку с питомцем страхует эти риски. Так что таксист, отказывающийся везти питомца, даже если владелец сделал такую пометку в приложении, нарушает внутренний регламент компании.