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Транспорт

В Петербурге с 11 марта начнутся технические разводки мостов

Специалисты планируют провести более 60 технических разводок. Первым на очереди Биржевой мост. Его будут проверять три ночи подряд.

FOTOGRIN/shutterstock

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры  Петербурга предупредил горожан о старте периода технических разводок мостов с начала новой недели. В пресс-службе ведомства отметили, что сначала тесты будут проводиться на Биржевом мосту, так как на нем проводились ремонтные работы. Его будут разводить разводить три ночи подряд, на 12, 14 и 15 марта, с 2:00 до 4:55.

В ночь на 15 марта разведут и мост Александра Невского, с 2:20 до 5:10. Ночью 18 марта не получится пересечь Дворцовый мост с 1:10 до 4:55. Также в КРТИ напомнили, что навигационный период в Петербурге начнется с 11 апреля. Актуальная информация о разводках мостов всегда доступна в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Вчера мы рассказывали о том, что в Петербурге начали строительство нового моста через реку Утку. На Русановской улице в Невском районе уже стартовала забивка свай. 

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